CHUA e CTT lançam postal do primeiro doente tratado com insulina

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e os Correios de Portugal (CTT) lançaram esta terça-feira um novo Inteiro Postal da República para comemorar os centenário do primeiro doente tratado com insulina.

O postal do CHUA entra em circulação esta terça-feira com uma tiragem de 7500 exemplares, tendo sido apresentado na sede dos CTT com a participação da ministra da Saúde, Marta Temido.

O dia 11 de janeiro de 1922 ficou marcado pela administração do medicamento a Leonard Thompson, de 14 anos, que estava em estado crítico no hospital de Toronto, no Canadá.