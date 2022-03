CHUA e UAlg juntos para rentabilizar recursos no diagnóstico da Osteoporose

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) assinou, esta quinta-feira, um protocolo de cooperação com a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve (UAlg), no sentido da colaboração ativa no diagnóstico da Osteoporose.

O objetivo passa por rentabilizar o equipamento e os meios técnicos e humanos disponíveis naquela escola, em estreita articulação com os especialistas do Serviço de Radiologia do CHUA.

Ana Varges Gomes, presidente do Conselho de Administração do CHUA, destacou a importância do protocolo, uma vez que “dispondo a escola do equipamento necessário à realização da densitometria óssea, este protocolo permite, por um lado, que a escola possa continuar a formar os seus alunos em conjunto com a nossa Imagiologia, que vai estar articulada com a escola para orientação dos exames e própria leitura dos mesmos, e por outro que os utentes façam os exames em circuito integrado”.

Para o diretor da Escola Superior de Saúde do Algarve, Luís Ribeiro, “este é um protocolo que esperamos que possa servir toda a comunidade algarvia e os utentes do CHUA, colocando o conhecimento da academia ao serviço dos utentes, evitando que os mesmos tenham que fazer grandes deslocações para realização destes exames de avaliação da composição mineral óssea”.

Estiveram ainda presentes na assinatura do protocolo os membros do Conselho de Administração do CHUA, nomeadamente o diretor clínico, Horácio Guerreiro, a enfermeira diretora, Mariana Santos e os vogais executivos, Patrícia Rego e Paulo Neves.