CHUA enaltece trabalho do CMR Sul no seu 15.º aniversário

O Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul (CMR Sul) celebra esta quarta-feira o seu 15.º aniversário. O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), entidade pública de saúde que assumiu a gestão do Centro, aproveita a efeméride para “felicitar e agradecer o trabalho de todos os profissionais” que fazem a diferença na vida dos utentes.

Todos os profissionais de saúde, “ao longo de todos estes anos contribuíram para a criação, desenvolvimento e projeção na área da reabilitação intensiva dos seis distritos a sul do país, colocando o CMR Sul como um centro de referência a nível nacional, integrado nas Redes de Referenciação de Medicina Física e Reabilitação do Serviço Nacional de Saúde”, pode ler-se na nota enviada pelo CHUA.

Situado em São Brás de Alportel, o CMR Sul é uma unidade de referência na área da reabilitação intensiva e de cuidados especializados que visa promover a reabilitação interdisciplinar em situações que exijam intervenções prolongadas e complexas.

Destinado a receber doentes com lesões medulares, traumatismos crânio-encefálicos, acidentes vasculares cerebrais e outras patologias do foro neurológico, reumatológico, ortopédico, cardiovascular e pneumológico, o CMR Sul disponibilizou, em termos de atividade assistencial nos anos de 2020 e 2021, apesar de serem anos marcados pelas restrições pandémicas, 6.306 mil consultas e 40.052 mil atos diagnósticos e terapêuticos realizados em ambulatório. A unidade assistiu ainda 384 doentes em internamento e 2.031 mil doentes em regime de ambulatório.

Em 2020, o CHUA inaugurou uma resposta pioneira a nível nacional, direcionada especificamente para a reabilitação de doentes COVID-19.

Composto por uma equipa multidisciplinar, constituída por 136 profissionais de diversas áreas de saúde e de apoio a toda a atividade clínica, de reabilitação e de apoio ao funcionamento dos serviços, o CMR Sul disponibiliza Consultas Externas Médicas de Medicina Física e Reabilitação, Medicina Interna e Neurologia e conta com a consultoria das valências hospitalares disponibilizadas pelo CHUA.

O Centro disponibiliza ainda apoio técnico e especializado na área de diagnóstico e terapêutica em Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Terapia da Fala, Dietética e Nutrição, Psicologia, Farmácia, Radiologia e conta com técnicos de Serviço Social, Informático, Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos, Técnicos Superiores, Médicos, Internos da Formação Especifica, Enfermeiros e Dirigentes.

Tendo iniciado a sua atividade em regime de parceira público privada (PPP) na prestação de cuidados de saúde em 2007, o CMR Sul passou em novembro de 2013 a ser gerido pela ARS Algarve e desde agosto de 2017, com a publicação do Decreto-Lei nº 101/2017, o CMR Sul encontra-se integrado no CHUA.