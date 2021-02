CHUA esclarece que Isilda Gomes foi vacinada na sua condição de voluntária do Arena

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) justificou hoje que a administração da vacina anti-covid à presidente da câmara de Portimão, Isilda Gomes, se deveu à sua condição de voluntaria com intervenção diária no CHUA Arena.

Aquela entidade justifica também a não administração de vacina aos alunos de medicina da Universidade do Algarve “porque chegaram posteriormente à última receção de vacinas, aguardando oportunidade de nova remessa”.

“Dadas as características únicas da unidade de Internamento “CHUA Arena”, por funcionar num espaço aberto, foi determinação do Conselho de Administração, previamente à sua abertura, vacinar todos os colaboradores que lá fossem colocados para prestar serviço, tendo sido vacinados assistentes técnicos, assistentes operacionais, médicos, enfermeiros, motoristas e voluntários”, esclarece o centro hospitalar, que, além do Arena, administra as unidades hospitalares de Faro e Portimão.

A nota de Imprensa informa que até ao momento o CHUA administrou mais de 4600 doses de vacinas em todas as categorias profissionais, “cumprindo as prioridades definidas”.

