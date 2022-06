CHUA garante que deu todo o apoio a crianças hospitalizadas em Faro

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) garantiu que as duas crianças vítimas de acidente em Almancil na passada quarta-feira, 22 de junho, foram assistidas na Urgência Pediátrica do hospital de Faro, ao contrário do que sugeriram algumas notícias postas a circular.

“As duas crianças, vítimas de acidente, foram transportadas por indicação do CODU para a Urgência Pediátrica da Unidade Hospitalar de Faro e foram imediatamente avaliadas, no serviço de urgência, pelos Pediatras escalados na unidade de cuidados intensivos, não tendo a sua situação clínica particular gravidade. Ao contrário do que a notícia pode induzir, a situação foi apropriadamente encaminhada e tratada”, garante o CHUA, em comunicado.

Esclarece o documento que todas as situações pediátricas graves e que requeiram uma abordagem ou intervenção multidisciplinar por outras especialidades, como por exemplo na área da Neurocirurgia, Cuidados Intensivos Pediátricos, Cirurgia Pediátrica, ou Traumatologia, “são asseguradas pelas equipas médicas multidisciplinares que se encontram em permanência, 24 sobre 24 horas, na unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve”.

“O Centro Hospitalar Universitário do Algarve, enquanto único Centro Hospitalar do SNS na região do Algarve, assegura cuidados de saúde e respostas organizadas e articuladas, envolvendo todos os seus recursos e todas as suas unidades instaladas de sotavento a barlavento”, sublinha o Centro Hospitalar.

“Deve entender-se que a equipa de Urgência de Pediatria conta médicos clínicos gerais, com larga experiência na função, com pediatras em escala, e com a colaboração dos Pediatras dos Cuidados Intensivos, do Internamento e da Consulta, bem como com o apoio de especialistas de diversas áreas assistenciais essenciais na abordagem clínica multidisciplinar a situações graves”, conclui.

O CHUA reconhece que foi forçado a fechar a maternidade de Portimão na semana passada e, em alguns períodos, só está escalado um especialista de Pediatria para a urgência externa em todo o CHUA, alternando entre Faro e Portimão.

“Nos dias em que não há Pediatra escalado para a urgência externa, tem-se providenciado programação na consulta externa e no internamento de Pediatria, de modo que possa haver um apoio de recurso à urgência, durante as horas de trabalho normal, isto é, das 9 às 18 horas. As situações clínicas graves que acorrem à urgência de Pediatria, quer haja especialista escalado, ou não, têm sempre o suporte da unidade de cuidados intensivos pediátricos e neonatais, que tem uma escala própria, integrando um ou dois especialistas de Pediatria, e outros mais, durante o horário normal”, desdramatiza o organismo de saúde.