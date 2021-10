CHUA organiza as primeiras “Jornadas de Enfermagem de Reabilitação”

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) promove as “Primeiras Jornadas de Enfermagem de Reabilitação: Transversalidade”, nos dias 22 e 23 de novembro, na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e através da plataforma online MS Teams, divulgou o CHUA em comunicado.

Estas jornadas visam promover o desenvolvimento profissional dos enfermeiros, em geral, e dos enfermeiros especialistas em reabilitação, em particular, e têm como objetivo relevar a intervenção diferenciada e o compromisso que os enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação assumem no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, nomeadamente nos processos de readaptação da pessoa ao longo do ciclo vital, com impacta na participação em sociedade e dignidade das pessoas de quem cuidam.

A iniciativa pretende ainda assinalar o contributo dos enfermeiros especialistas em reabilitação no empoderamento e capacitação das pessoas ao longo dos processos de transição; refletir sobre os desafios experienciados e as estratégias terapêuticas definidas por enfermeiros especialistas em reabilitação em diferentes contextos da prática clínica; e, desenvolver habilidades facilitadoras da mobilização do conhecimento, tomada de decisão e intervenção em situações futuras.

As inscrições para o evento já se encontram abertas e podem ser efetuadas no seguinte link: https://bit.ly/EnfReab_inscricoes, devendo manifestar, no decurso da inscrição, o seu interesse em assistir online ou presencialmente, sendo os lugares presenciais limitados. Só serão consideradas as inscrições que forem efetuadas até às 24:00 horas do dia 15 de novembro.

A candidatura a comunicações livres e resumos devem ser enviadas para o seguinte link: https://bit.ly/ENFREAB_submissao. O prazo para a submissão termina às 24:00 do dia 12 de novembro.

PUB