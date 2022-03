CHUA promove ações no Dia do Doente com AVC

Os profissionais do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) associam-se às iniciativas do Dia Nacional do Doente com AVC (Acidente Vascular Cerebral), através da organização de várias iniciativas que vão decorrer nas unidades hospitalares e junto da comunidade.

Esta quarta-feira, e com o objetivo de fomentar hábitos de vida saudáveis, a organização, em parceria com o Grupo Pegadas, promove a “Caminhada do AVC pela cidade de Faro”. O ponto de encontro será no Fórum Algarve, pelas 19:30.

Na unidade hospitalar de Portimão, a efeméride vai ser assinalada a partir do dia 31 de março, esta quinta-feira, com uma exposição no hall da entrada principal que tem como objetivo sensibilizar a população para a problemática do AVC como emergência médica. Serão ainda apresentadas, nesta exposição, as respostas internas em termos de fisioterapia e reabilitação, de internamento, bem como sensibilizar para a importância da prevenção e controlo dos fatores de risco para o AVC.

No dia 31 de março as equipas multidisciplinares de Faro e de Portimão vão visitar as escolas aderentes à campanha ‘Heróis Fast’, para uma “ação de sensibilização que tem como objetivo promover competências relacionais e a capacidade de ajudar o próximo de uma forma lúdica e divertida”, explica a organização.

Segue-se pelas 12:00 do mesmo dia, no refeitório do CHUA, em Faro, uma iniciativa interna denominada ‘Almoço – comer com saúde é comer com sabor’.

As incitativas são promovidas pelos profissionais do CHUA e contam com a colaboração da ARS Algarve, da Sociedade Portuguesa do AVC, da Portugal AVC, do Projeto ’Heróis Fast’ e do Grupo Pegadas à 4ª Feira.