CHUA promove Jornadas de Medicina Física e de Reabilitação

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) vai promover no dia 7 de junho a primeira edição das Jornadas de Medicina Física e de Reabilitação, a partir das 09:00, anunciou a instituição de saúde.

Esta iniciativa de cariz técnico-científico é direcionada a profissionais de saúde e vai decorrer no auditório da Unidade Hospitalar de Faro do CHUA, com o objetivo de “contribuir para o conhecimento mais aprofundado das áreas de atuação da especialidade de Medicina Física e Reabilitação junto dos profissionais do CHUA, bem como proporcionar a partilha de conhecimentos e experiências no âmbito da gestão do doente com necessidade de plano de reabilitação e ainda fomentar o debate acerca dos desafios futuros na especialidade, perspetivando respostas”, segundo o comunicado.

Durante todo o dia vão participar vários oradores convidados que irão abordar temas como “A Equipa de Reabilitação Pediátrica”, “Reabilitação Geriátrica”, “Reabilitação Neurológica e Uroginecológica”, “Reabilitação Pós-Covid 19”, “Reabilitação Pediátrica” e “Reabilitação Musculoesquelética”.