CHUA promove webinar sobre doentes ostomizados

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) está a promover um webinar sobre “Auto-estima: Imagem Corporal do Doente Ostomizado”, que vai decorrer no dia 25 de outubro, pelas 18:30, anunciou a instituição de saúde.

Este webinar tem como público-alvo pessoas ostomizadas, cuidadores e a população em geral, com a participação da psicóloga da Associação Oncológica do Algarve, Patrícia Elias e os enfermeiros do CHUA Felicidade Tomé, Nádia Costa e Ricardo Correia.

O programa deste webinar inclui ainda um espaço de partilha da experiência do doente e um momento de debate sobre a temática.

As inscrições para o webinar, que terá transmissão através da plataforma Teams, podem ser feitas através deste link.

PUB