CHUA quer continuar a receber alunos de mestrado da UAlg

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) revelou na quinta-feira, dia 4 de agosto, que está totalmente disponível para continuar a receber alunos do Mestrado Integrado de Medicina da Universidade do Algarve (UAlg), anunciou a instituição de saúde.

Este anúncio surgiu após uma reunião entre a presidente do Conselho de Administração do CHUA, Ana Varges Gomes e o reitor da UAlg, Paulo Águas, que decorreu depois de um grupo de alunos divulgar uma carta aberta onde revelam vários problemas entre as duas instituições e o Algarve Biomedical Center.

“Neste ano letivo, assim como nos últimos 12 anos, os monitores do CHUA estão prontos para lecionar as aulas, em ambiente clinico-cirúrgico, nas várias especialidades às dezenas de alunos da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve, sem qualquer limitação ou intercorrência, considerando até as novas valências e equipamentos inovadores agora disponíveis”, refere o CHUA em comunicado.

O centro hospitalar refere ainda que “o CHUA e a UALg, mantêm um longo histórico de parcerias e contributos conjuntos para a ciência, no que diz respeito à investigação científica, ensino clínico e em projetos de interesse estratégico”.