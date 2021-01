CHUA recebe 173 novos médicos em Faro e Portimão

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) recebeu no início deste ano 130 médicos que vão iniciar a sua formação geral, enquanto outros 43 vão efetuar a formação especializada nos hospitais de Faro e Portimão, anunciou a unidade de Saúde.

A receção aos novos médicos decorreu no dia 6 de janeiro, em duas sessões presenciais que decorreram no hotel Senses Eva, em Faro, e no Arena, em Portimão, cumprindo todas as normas sanitárias relativas à pandemia de covid-19.

Os médicos internos vão ser colocados nas especialidades de anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, doenças infeciosas, gastrenterologia, ginecologia/obstetrícia, medicina física e reabilitação, medicina intensiva, medicina interna, nefrologia, neurologia, oncologia médica, otorrinolaringologia, patologia clínica, pediatria médica, pneumologia, psiquiatria, reumatologia e urologia.

Os médicos internos vão também desenvolver a sua formação em diferentes especialidades e serviços nos centros de Saúde da região.

O vogal executivo do conselgo de administração do CHUA, Paulo Neves, salientou “o facto do Algarve já ser uma das regiões mais escolhidas para a formação médica e estes novos internos serem o futuro do CHUA, instituição onde vão ter oportunidades para demonstrar todo o seu potencial e aprenderem”.

Paulo Neves destacou ainda “a importância do Centro Hospitalar no panorama regional pelas suas características únicas, nomeadamente pelo facto de integrar um Centro de Medicina Física e de Reabilitação, bem como todos os Serviços de Urgência Básica do Algarve”, segundo o comunicado.

Já o presidente da Administração Regional de Saúde, Paulo Morgado, destacou a a “grande diversidade de serviços e oportunidades para o enriquecimento da formação que [os médicos internos] agora começam, e a importância que estes profissionais têm no futuro do Serviço Nacional de Saúde”.

A diretora do internato médico do CHUA, Ana Camacho, realçou “a crescente qualidade dos programas de formação para os jovens internos, destacando o trabalho desenvolvido pelas especialidades clínicas, pelos seus tutores e pela direção do Internato Médico, bem como pela forte ligação da instituição ao mundo universitário, nomeadamente ao Curso de Medicina da Universidade do Algarve através do consórcio entre ambas as intuições, que deu origem ao Algarve Biomedical Center”.

Também participaram nesta sessão o diretor clínico do CHUA, Horácio Guerreiro e dois representantes da Ordem dos Médicos – Região do Sul, Eunice Capela e Jorge Simões.

