CHUA recebe prémio internacional na área do AVC

A unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) recebeu, na semana passada, o grau platina do prémio “ESO Angels Awards”. Conduzido pela Angels Initiative e apoiado European Stroke Organisation (ESO), o galardão é atribuído às unidades que atinjam elevados níveis de qualidade e performance clínica na abordagem do AVC.

A entrega do prémio foi efetuada pela coordenadora do projeto Angels Initiative em Portugal, Cláudia Queiroga, que referiu a importância desta distinção, destacando o seu contributo para a monitorização contínua dos procedimentos de qualidade no tratamento de doentes com AVC.

Para Ana Paula Fidalgo, coordenadora da unidade de AVC, “este prémio, com base em avaliações trimestrais, é o reconhecimento do empenho de todos os profissionais que trabalham diariamente, de forma multidisciplinar, para os doentes com AVC, garantindo a melhoria da qualidade na prática dos cuidados”.

Em termos institucionais, e tal como frisou a vogal do conselho de administração do CHUA, Helena Leitão, “é um motivo de regozijo ver reconhecido este projeto que acarinhámos há três anos, distinguindo simultaneamente a nossa instituição de saúde, a nível internacional, pelos critérios de qualidade e pela cultura de monitorização contínua”.

José Manuel Almeida, em representação da direção clínica, também salientou que “este projeto otimizou a articulação entre o serviço de urgência e a unidade de AVC, diminuído o tempo ‘porta-agulha’ e agilizando procedimentos clínicos”.