CHUA tem novo aparelho para o diagnóstico oncológico em Pneumologia

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) dispõe agora de um Ecoendoscópio Brônquico com Sonda Linear, que permite diagnosticar situações clínicas de foro oncológico pulmonar.

Este novo equipamento foi adquirido com o apoio do Programa EDP Solidária da Fundação EDP.

Com esta aquisição, os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no sul do país, passaram a ter a possibilidade de realizar diagnósticos regulares em situações clinicamente recomendadas, sendo esta uma aposta do CHUA na inovação e qualificação da sua oferta para responder às necessidades da população do Algarve.

A concretização e implementação do projeto foi liderada pelo médico pneumologista Ulisses Brito, Diretor do Serviço de Pneumologia do CHUA, que capacitou os profissionais do CHUA para realizar este diagnóstico e desenhou a candidatura vencedora ao Programa EDP Solidária da Fundação EDP.

