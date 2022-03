CHUA tem novo grupo de voluntários nos cuidados paliativos

A Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) apresentou no dia 16 de março no auditório da Unidade Hospitalar de Faro o primeiro grupo de voluntários que vão dar apoio nos cuidados paliativos, anunciou a instituição de saúde.

Os candidatos pertencem ao grupo de voluntariado da Unidade Hospitalar de Faro (UHF), do CHUA e à Liga Portuguesa Contra o Cancro e vão dar apoio no âmbito da consulta externa dos cuidados paliativos, em estreita colaboração com a Equipa de Cuidados Paliativos da UHF, equipa recetora do programa “Humaniza”.

“A EAPS do CHUA, no âmbito de um dos eixos de atuação do projeto Humaniza, da Fundação la Caixa, pretende ser facilitadora da projeção e organização ativa das atividades de voluntariado, em parceria com as equipas recetoras do programa”, explica o médico responsável por esta equipa, Giovanni Cerullo.

Já a enfermeira diretora do CHUA, Mariana Santos, salientou a importância do voluntariado para a instituição, “quer os voluntários, quer os profissionais, todos estamos com muita vontade de ter muito mais voluntariado. Creio que estamos no caminho certo para ter mais humanização e afetividade, que os nossos doentes tanto necessitam”.

Este é um projeto pioneiro que prevê que os voluntários dêem apoio aos doentes na concretização de tarefas logísticas, tal como a marcação de consultas e exames, detetem as necessidades do doente e família/cuidadores, fomentem a perceção de suporte, humanização e proximidade dos cuidados de saúde, assim como a distribuição de bens alimentares enquanto o doente aguarda a realização da consulta.

Cátia Martins, assistente social da EAPS e responsável do voluntariado EAPS na Unidade Hospitalar de Faro, salientou “a importância dos voluntários, nesta área específica dos Cuidados Paliativos, na melhoria da qualidade de vida da pessoa com doença avançada” e manifestou “a sua gratidão aos presentes, que colaboraram e ajudaram a implementar este projeto”.