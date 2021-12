CHUA vai receber quase 21 milhões de euros para pagar dívidas

A disponibilização desta verba por parte do Governo foi comunicada através de despacho publicado em Diário da República, esta terça-feira. O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) vai receber um reforço financeiro de 20.621.140,00 milhões de euros, destinados ao pagamento de dividas.

“Considerando que em 2021 a pandemia da doença COVID-19 teve um impacto significativo na atividade hospitalar, gerando pressões orçamentais acrescidas e acumulação de pagamentos em atraso, pretende -se realizar um reforço financeiro nos hospitais E. P. E”, pode ler-se no Despacho nº. 12700/2021.

O reforço financeiro nos hospitais E.P.E do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é feito, por normal, no final de cada ano e tem como objetivo financiar as instituições públicas de saúde para o pagamento de dividas acumuladas aos fornecedores.

Este ano, o montante global ascende a 630 milhões de euros, que serão distribuídos por 39 hospitais e centros hospitalares de norte a sul.

Este valor fora anunciado pelo Ministério da Saúde no início de dezembro, altura em que foi também aprovada uma verba para as administrações regionais de saúde no valor de 115 milhões de euros.

O ministro das Finanças, João Leão, assinou a verba no dia 7 de dezembro, bem com o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, no dia 9 de dezembro.

PUB