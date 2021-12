Chuva e agitação marítima chegam a partir de terça-feira

Portugal continental vai ser afetado a partir de terça-feira, 7, por chuva por vezes persistente, agitação marítima forte e vento, efeitos colaterais da passagem da depressão Barra, segundo a meteorologista Maria João Frada. A chuva vai depois estender-se a todos o território do continente.

Embora a depressão não tenha impactos diretos sobre o continente, a superfície frontal fria que a ela está associada, irá aproximar-se a partir de terça-feira e atravessar todo o território até ao fim da manhã de quarta-feira, explica a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),

Associada à depressão, explicou Maria João Frada, está uma superfície frontal fria que vai passar na terça-feira, trazendo chuva persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoadas, especialmente nas regiões do norte e centro.

Os efeitos da depressão vão também fazer-se sentir no mar com o aumento da agitação marítima. O IPMA prevê também uma intensificação do vento no litoral, com rajadas de 60 a 70 quilómetros por hora e nas terras alta de 85 a 90.

Quanto às temperaturas, Maria João Frada adianta que vão descer, mas não tem a ver com a passagem da depressão. “Depois da superfície frontal, vamos ter o transporte de uma massa de ar polar, na quarta-feira, já vinda de norte e vamos ter uma descida significativa da temperatura, em especial das máximas e nas regiões do norte e centro e Alentejo que podem atingir os 5 a 8 graus”, contou.

Esta situação é temporária e no dia 9, quinta-feira, as temperaturas máximas voltam a subir 2 a 5 graus.

PUB