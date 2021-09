Chuva intensa volta a causar cheias em Vila Real de Santo António

A chuva intensa que se abateu durante esta madrugada e início da manhã, sobre Vila Real de Santo António, voltou a causar cheias em várias artérias da cidade.

Diversas ruas do centro histórico, da entrada oeste da cidade e na zona da Rua de Angola estão cobertas de água, que chegou a inundar algumas habitações e estabelecimentos comerciais.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, as forças de segurança foram chamadas a várias ocorrências de cheias ou inundações em Vila Real de Santo António, Monte Gordo e Altura, no concelho de Castro Marim.

