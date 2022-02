Ciclista algarvia Marta Carvalho vence Taça de Portugal de Pista

PUB

A primeira prova da Taça de Portugal de Pista, hoje disputada no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia, teve dois jovens em destaque nas categorias com mais participantes. A júnior Marta Carvalho (ExtremoSul/Hotel Alísios/Cenmais) e o cadete Paulo Fernandes (Landeiro/KTM/Matias & Araújo/Frulact) impuseram-se em duas disciplinas cada um.

Os mais de 130 participantes ofereceram um bom espectáculo desportivo, marcado por duelos acesos, sobretudo nas provas de juniores e d cadetes masculinos.

Nas cadetes femininas houve uma corredora que conseguiu impor-se nas três disciplinas. Foi Marta Carvalho, atleta de Almeirim mas que corra pela Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais foi mais forte que toda a concorrência.



A algarvia ganhou nas três categorias: scratch, eliminação e pontos. A atleta ficou ainda na Anadia no estágio da Seleção Nacional de BTT.

O ciclismo de pista regressa ao Velódromo Nacional de 21 a 23 de janeiro, com a disputa do Troféu Internacional Município de Anadia, competição de classe 1 UCI, na qual são esperados alguns dos melhores especialistas mundiais.

A jornada, que juntou ciclistas desde os juvenis até aos masters, além de paraciclistas, teve nos juniores e nos cadetes masculinos as categorias mais competitivas.

Marta Carvalho (Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais) ganhou as duas corridas de juniores femininas.

Impôs-se no scratch diante da colega de equipa Margarida Teodósio e de Laura Simão (5Quinas/Município de Albufeira).

A corrida por pontos feminina foi bem equilibrada. Marta Carvalho venceu, com 28 pontos, apenas mais três do que os somados por Laura Simão. Margarida Teodósio foi terceira, com 17.

Nas duas provas de juniores houve dois vencedores diferentes. João Martins (Pòvoa Cycling Academy/CDC Navais) impôs-se na corrida por pontos, com 34, mais onze do que Rúben Rodrigues (Bairrada) e mais vinte do que Miguel Batista, também da formação bairradina.

Francisco Silvestre (ACD Milharado/DriveonHolidays/Mafra) foi o melhor júnior em scratch, batendo Miguel Batista (Bairrada) e Gabriel Baptista (Landeiro/KTM/Matias & Araújo/Frulact).

Em cadetes o vencedor de ambas as corridas foi o mesmo, Paulo Fernandes (Landeiro/KTM/Matias & Araújo/Frulact). Ganhou a corrida por pontos com 19, sendo seguido por José Moreira (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel), com 10, e por Francisco Alves (Cantanhede Cycling/2W Engenharia).

Paulo Fernandes foi o único repetente no pódio de scratch, ocupando o degrau mais alto, seguido por David Ferreira (Póvoa Cycling Academy/CDC Navais) e por Rodrigo Rodrigues (Landeiro/KTM/Matias & Araújo/Frulact).