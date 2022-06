Ciclistas do ExtremoSul representam Portugal em Espanha

As atletas Daniela Simão, Raquel Dias e Margarida Teodósio do ExtremoSul foram convocadas pelo selecionador nacional para representarem Portugal no passado fim de semana, em Valladolid, em Espanha, anunciou o clube de São Bartolomeu de Messines.

A seleção nacional feminina participou no III Trofeo Rosa Bravo, uma prova que está inserida na Taça de Espanha, tendo alcançado o terceiro lugar por equipas na categoria de cadetes e o quinto lugar na categoria de juniores.

Nos cadetes, Raquel Dias terminou a prova em sexto lugar, enquanto Daniela Simão acabou em vigésimo. Já nos juniores, Margarida Teodósio terminou em trigésimo quinto lugar.

A prova ficou marcada pelas dificuldades climatéricas, devido ao calor extremo.