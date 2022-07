Ciclo de concertos leva jazz ao Forte do Beliche

Durante o mês de julho o município de Vila do Bispo e a Orquestra de Jazz do Algarve apresentam um ciclo de concertos no emblemático Forte de Beliche, em Sagres.

Trata-se do projeto “Beliche Jazz” onde aos sábados, pelas 17:00, se propõe um fim de tarde diferente, com boa música e uma magnífica paisagem como pano de fundo.

Assim os concertos Air String Duo, StandArts Trio, Turning Point Quartet e Latin Flavours agendados para os dias 09, 16, 23 e 30, respetivamente, apresentam-se com uma programação preenchida por formações diferentes compostas por músicos da Orquestra de Jazz do Algarve.

Destaque para o último espetáculo composto pela formação completa da Orquestra de Jazz do Algarve que apresenta ‘Latin Flavours’, pela voz de Luanda Cozetti (Brasil) e a percussão de Osvaldo Pegudo (Cuba).

Os bilhetes já estão disponíveis na ticketline.pt ou na Câmara Municipal, nos serviços de tesouraria, nos dias úteis das 09:00 às 15:00.