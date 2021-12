Ciclo de curtas-metragens chega a São Brás de Alportel

O concelho de são Brás de Alportel faz parte do calendário nacional do ciclo “O Dia Mais Curto – Ciclo de Cinema de Curtas-Metragens", que vai decorrer nos dias 18 e 19 de dezembro no Cineteatro São Brás, anunciou a autarquia.

No primeiro dia do ciclo, a sessão começará pelas 15:00 com o programa “Amiguinhos”, para maiores de três anos, enquanto às 19:00 será para maiores de 12 anos com “Curtas do Mundo”.

Já no domingo, as sessões infantis têm início pelas 15:00 com o programa “Curtinhas para todos”, enquanto pelas 19:00 é a vez de “Novas Curtas Portuguesas” para maiores de 12 anos.

Os bilhetes encontram-se à venda na Galeria Municipal de São Brás de Alportel e no próprio dia na bilheteira do Cineteatro antes das sessões, entre os 2,50 e os 5 euros.

Esta iniciativa é promovida a nível nacional pela Agência da Curta Metragem e chega a São Brás de Alportel em parceria entre o município e o Cinemalua – Associação Cultural.

