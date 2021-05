Cidadão espanhol sofre paragem cardiorrespiratória em Albufeira

Um cidadão espanhol sofreu na tarde de domingo uma paragem cardiorrespiratória, na praia do Barranco das Belharucas, em Albufeira, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta foi dado ao Posto da Polícia Marítima de Albufeira às 15:48, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, tendo sido de imediato mobilizados elementos da Polícia Marítima, uma viatura do projeto “SeaWatch”, os Bombeiros Voluntários de Albufeira e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

O homem, de 62 anos de idade, encontrava-se no areal quando sofreu a paragem cardiorrespiratória, tendo sido efetuadas as manobras de reanimação no local e posteriormente transportado para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.

