“Cidade Europeia do Vinho 2023” é um dos destaques de Albufeira na BLT

A partir de amanhã, dia 16, e até domingo, Albufeira volta a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), desta vez com destaque para a candidatura a Cidade Europeia do Vinho 2023, conjuntamente com outros municípios algarvios.

Durante o certame, Albufeira fará uma apresentação conjunta do aspirante Geoparque Algarvensis (dia 16). No dia seguinte, será apresentada a Estação Náutica de Albufeira (ENA), que se assumirá “como uma plataforma de interação, com o objetivo de promover a cooperação entre municípios, empresas de serviços náuticos e empresas turísticas, entre o sector público e o sector privado”.

De acordo com a autarquia, a ENA procurará uma otimização dos recursos naturais, infraestruturas e equipamentos existentes no território, para oferecer aos visitantes, turistas, população residente e a todos os praticantes da náutica de recreio, um conjunto de experiências e propostas organizadas e a funcionar em rede.

Um dos momentos altos da participação de Albufeira na BTL prende-se também com a candidatura a “Cidade Europeia do Vinho 2023”, conjuntamente com os municípios de Silves, Lagos e Lagoa. Será igualmente na quinta-feira, dia 17, no Pavilhão 1, na parte da tarde.

O concurso anual “Cidade Europeia do Vinho” tem um carater rotativo entre os diversos países que fazem parte da Rede Europeia das Cidades do Vinho (RECEVIN), dentro do contexto da defesa e da divulgação do turismo.

Para o concelho de Albufeira, o concurso é “uma oportunidade para as cidades do vinho com uma visão europeia potenciarem o desenvolvimento da riqueza, da diversidade e dos recursos comuns da cultura do vinho ao nível do território europeu, oferecendo um melhor conhecimento da paisagem, da economia e da gastronomia, para uma melhor compreensão mútua entre os cidadãos da União Europeia”.