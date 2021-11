Cientistas da UAlg dão a conhecer projetos em “2 minutos de ciência”

Para assinalar o Dia Nacional da Cultura Científica, que se celebra a 24 de novembro, quarta-feira, a Universidade do Algarve (UAlg) lança a iniciativa “2 minutos de ciência”, um projeto que visa promover o ensino da ciência e da cultura científica, dando também a conhecer os rostos dos cientistas.

Com “2 minutos de ciência”, a Universidade do Algarve associa-se à “Semana da Ciência e da Tecnologia 2021”, promovida pela Ciência Viva, divulgando ao longo de 34 semanas a ciência que se faz na instituição.

Alinhada com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que constituem a Agenda 2030 das Nações Unidas, e tendo como imperativo social a comunicação de ciência, a UAlg disponibilizará no seu site e redes sociais um conjunto de 34 episódios, dando, assim, voz a dezenas de cientistas.

Com uma periodicidade semanal, os vídeos serão disponibilizados sempre à quarta-feira, focando-se em temáticas tão diferentes como a saúde, educação, ação climática, vida marinha, sustentabilidade ou a inovação, entre outros, sempre com o objetivo de celebrar a ciência e despertar para o seu interesse.

Estabelecendo uma analogia entre os conceitos da investigação e as experiências e vivências do leitor, o projeto procura, através de uma abordagem generalista e de fácil compreensão, atingir novos públicos e expandir o potencial de transferência do conhecimento produzido na UAlg.

“Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”

Recorde-se que, tendo como referência a resolução intitulada “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”, a UAlg tem vindo a realizar uma série de iniciativas.

Em 2019, por ocasião do seu 40.º aniversário, através de uma exposição itinerante e interativa intitulada “Universidade do Algarve – 40 anos a criar futuro”, que foi inaugurada na Assembleia da República, a UAlg deu a conhecer as suas linhas de investigação e o que está a fazer para mitigar os enormes desafios económicos, sociais e ambientais que o planeta enfrenta, contribuindo, assim, para esta missão comum da Humanidade.

Em 2020, a revista institucional UALGzine (nº 13) deu a conhecer vários projetos de investigação ou ações que ilustram o seu contributo local para o desenvolvimento sustentável global.

A edição impressa em 2020 é agora complementada com conteúdos audiovisuais, mostrando que o resultado alcançado se deve ao trabalho efetuado pelos editores junto das unidades de Investigação e à disponibilidade dos cientistas em partilhar com a sociedade o conhecimento construído.

De referir ainda que a data escolhida para este lançamento, 24 de novembro, também coincide com as comemorações do Dia Mundial da Ciência.

A iniciativa, lançada em diversas plataformas digitais, encontrar-se-á disponível, em permanência, através do site www.ualg.pt/2minutosdeciencia.

