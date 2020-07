Cientistas recolhem amostras para analisar microplástico no mar algarvio

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos anunciou que está a recolher amostras para analisar e catalogar os resíduos de microplástico a circular em águas algarvias.

As saídas de mar com duas jovens integradas na AIPAR (Associação de Proteção à Rapariga e à Família) estão a ser realizadas ao abrigo do projeto um “Mar de Microplástico”, promovido pela AECO (Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos) em parceria com o grupo Ecology and restoration of riverine, estuarine and coastal habitats do CCMar – UAlg (Universidade do Algarve) e com o apoio da CMVM (Comissão de Mercado de Valores Imobiliários).

A par dos momentos de amostragem estão ainda a ser feitos trabalhos de conservação, já que durante as saídas de mar se recolhem macroplásticos e outros detritos em ambiente marinho. “Para além de contribuir para a tão necessária investigação científica nesta área, pretendemos que os detritos recolhidos com as redes de arrasto dêem o mote para uma ação de sensibilização a realizar nas escolas da região durante o próximo ano letivo. Faz todo o sentido que sejam estas jovens a contar na primeira pessoa aos seus pares o que viram e recolheram no mar, o que aprenderam durante este processo. Acreditamos que esta poderá ser uma forma mais eficaz de mostrar que é urgente parar, ou eventualmente reduzir significativamente, a utilização de embalagens descartáveis de plástico e de outros materiais não recicláveis. Sobretudo nesta época em que surto pandémico levou a que se voltasse a recorrer a muitas embalagens de utilização única” acrescenta Ricardo Barradas responsável do projeto.

As ações de monitorização que estão a ser realizadas irão continuar até outubro próximo, altura em que se pretende iniciar a fase das ações de sensibilização da comunidade escolar.

A AECO convida todos os jovens do ensino secundário dos concelhos de Faro e Olhão que estejam interessados em desenvolver as suas competências nesta área a unir os seus esforços aos destas jovens. Os pedidos de informação deverão ser feitos através dos endereços geral.aeco@gmail.com ou a-eco@a-eco.org.