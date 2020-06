Cinco detidos na fronteira de Castro Marim com documentos falsos

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve na quarta-feira cinco pessoas com documentos falsos no âmbito do controlo de fronteiras terrestres no ponto de passagem de Castro Marim.

Os cinco detidos têm nacionalidade estrangeira e estavam a tentar entrar em Portugal com documentos falsificados.

Segundo o SEF, foi-lhes recusada a entrada em território português e foram entregues às autoridades espanholas.

Desde março, apenas podem atravessar a fronteira terrestre com Espanha a cidadãos espanhóis, pessoas residentes naquele país, trabalhadores transfronteiriços, deslocações por força maior ou situação de necessidade, forças de segurança e transporte de mercadorias, devido à pandemia de COVID-19.