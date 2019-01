Cine-Teatro Louletano apresenta “Alice no País das Maravilhas”

O Cine-Teatro Louletano vai apresentar, nos próximos dias 11, 12 e 13 de janeiro, a peça “Alice no País das Maravilhas”, do Teatro do Eléctrico/Teatro da Terra, numa adaptação de Ricardo Neves-Neves, a partir do conto de Lewis Carroll, com encenação do próprio e de Maria João Luís.

“Alice no País das Maravilhas” é a obra mais conhecida de Charles Lutwidge Dodgson, publicada em 1865, sob o pseudónimo de Lewis Carroll. É uma das mais célebres obras do género “nonsense” e do absurdo.

“Uma menina chamada Alice é atraída através da sua curiosidade para uma toca de coelho, onde cai e é transportada para um lugar fantástico, povoado por criaturas particulares e onde impera uma lógica absurda e paralela à do nosso quotidiano. É um retrato crítico da Inglaterra vitoriana, a partir de figuras reais do meio por onde Carroll se move.

A linguagem criada por Lewis Carroll, numa constante fuga e crítica ao racionalismo, faz com que esta obra se desvie do padrão literário da época. O ‘nonsense’ como linguagem representa de certa maneira a libertação de um modelo de discurso ou de normas literárias predefinidas, bem como da rigidez social que impera na era vitoriana”, explicam os promotores do evento.

Os bilhetes para o espetáculo custam nove euros, passando para sete euros no caso de maiores de 65 ou menores de 30 anos.

O espetáculo é exibido às 21h30, nos dias 11 e 12 de janeiro, e às 17h00, no dia 13 de janeiro.