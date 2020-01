Cine-Teatro Louletano com novo recorde de público

O Cine-Teatro Louletano, equipamento cultural do Município de Loulé, registou mais de 36 mil espetadores em 2019, estabelecendo assim um novo recorde de público desde a sua reinauguração, após obras de requalificação, em fevereiro de 2011, e encetando também da melhor forma este novo ano em que comemora 90 anos de inquietação (1930-2020). Em rigor, foram 36649 as pessoas que no ano transato aderiram à programação artística deste espaço (com 310 lugares) que se tem vindo a afirmar a uma escala inclusive suprarregional pela sua intervenção diferenciadora, consistente e ousada, o que representa um aumento significativo em relação a 2018, quando a estatística registou 30393 espetadores.

Este visível incremento da adesão de público (proveniente do Algarve e não só; e quer de portugueses, quer da comunidade estrangeira residente e de turistas) à agenda do Cine-Teatro – que tem sido gradual e crescente desde 2011 como os números demonstram – é o reflexo de uma estratégia cultural mais vasta que o Município de Loulé, enquanto serviço público, tem vindo a desenvolver, em várias frentes, no sul do país e que se consubstancia não só na oferta de reconhecida qualidade que os seus diversos equipamentos apresentam (a Biblioteca Sophia de Mello Breyner Andresen e seus polos, o Arquivo Municipal, o Museu Municipal e as galerias de arte, o CECAL, etc.), mas também em vários projetos e dinâmicas estruturantes e ambiciosos que estão a ser desenvolvidos de uma forma transversal e descentralizada no território, em estreita articulação com a população (como por exemplo o Geoparque Algarvensis, em colaboração com os municípios de Albufeira e Silves e com a Universidade do Algarve; o Quarteirão Cultural de Loulé; o projeto Loulé Criativo e suas diversas valências; a Human XXI – Bienal do Humanismo de Loulé; e o Centro de Educação e Cultura de Quarteira), como ainda numa plêiade de eventos-âncora, em contexto outdoor, de referência e prestígio nacionais e internacionais (Festival MED, Carnaval, Noite Branca, Festa da Mãe Soberana, entre outros), na qual a Autarquia tem apostado de uma forma entusiástica, refletida e sustentada.

Numa análise mais detalhada em termos de distribuição por áreas artísticas, no Cine-Teatro, em 2019, a Música teve 17705 espetadores, ao passo que as propostas na área do Teatro alcançaram 11703 pessoas (houve neste universo um aumento considerável a ressaltar), sendo que a Dança registou 3331 espetadores e o Cinema 827. A programação ligada às dimensões do Pensamento, Formação e Debate abrangeu um total de 3083 pessoas.

Em 2020 o Cine-Teatro Louletano celebra o seu nonagésimo aniversário (fundado a 19 de abril de 1930 pela Sociedade Teatral Louletana), num percurso recheado de inquietação criativa. A par de uma renovada imagem (a nível do logotipo e do layout dos seus materiais de comunicação), já estão a ser anunciados nas redes sociais os principais destaques da sua programação artística para a temporada que decorre entre janeiro e julho. Mais uma vez, há uma forte aposta numa oferta exigente, eclética e diferenciadora, que tem vindo a posicionar este equipamento como uma referência cultural a ter em conta na zona sul do país. Continuando a contemplar as áreas da Música, Teatro, Dança e do Multidisciplinar, em 2020 o Cine-Teatro dará especial atenção às vertentes da Formação, Pensamento e Debate com vários ciclos e formatos, bem como ao estímulo e envolvimento do tecido artístico local/regional e da comunidade escolar, privilegiando mais uma vez as encomendas e as coproduções, também aqui com a inclusão de diversos artistas e companhias de renome nacional.

A nova temporada do Cine-Teatro traz consigo, como uma das principais novidades, a introdução de um novo vetor na matriz da sua programação regular: a dimensão inclusiva ao nível da dança contemporânea, iniciando-se uma colaboração de continuidade com o prestigiado Grupo Dançando com a Diferença, sediado na Madeira. Esta aposta vem juntar-se assim aos três eixos programáticos que este equipamento cultural louletano tem vindo a consolidar nos últimos anos: as encomendas musicais juntando artistas do Algarve com reconhecidas figuras nacionais; a Arte para a Infância, com especial destaque para a sua vertente formativa; e os diálogos experimentais entre música instrumental e imagem, a par das novas abordagens exploratórias à arte sonora (de que o festival Som Riscado é o exemplo maior).

Para mais informações os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, bem como a sua conta no instagram (cineteatrolouletano).

O Cine-Teatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé e está integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.