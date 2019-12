Cine-teatro Louletano: Filipa Faísca na rubrica “Dos Sabores da Cultura”

O Cine-Teatro Louletano encerra a sua temporada artística, na próxima quinta-feira, dia 19, pelas 21,30, convidando Filipa Faísca para um serão muito especial integrado na rubrica regular “Dos Sabores da Cultura”, o qual, num formato de tertúlia musical, revisitará a importância da Memória, da Tradição e do Património no contexto cultural louletano.

O Cancioneiro do Grupo Folclórico de Faro será um dos participantes especiais apresentando uma seleção de tradições orais de um Algarve outro, a que se juntarão depoimentos de vários familiares e amigos de Filipa, num contexto informal e intimista, a que não faltará a degustação de produtos locais como vem sendo habitual nesta rubrica.

Filipa Faísca de Sousa, natural de Querença, é poeta popular, artesã, transmissora de romances, orações, contos, cantigas e muitos outros saberes de que é guardiã. Mulher de uma memória patrimonial viva, é contadeira e cantadora das tradições de Loulé, para cuja preservação e divulgação muito tem contribuído, como também, assim, para a valorização da oralidade tradicional da região e da sua memória coletiva.

São seus os célebres bonecos de pano que retratam os ofícios de outros tempos, todos eles representativos do mundo rural algarvio, onde cada figura faz alusão às tarefas desempenhadas pelas gentes do interior, compondo verdadeiras peças de etnografia local, para as quais Filipe Faísca dá nome e faz versos. A artesã, imbuída de um espírito aberto, dona de uma contagiante energia e dinâmica, não se escusa assim a promover todos os seus saberes, artes e ofícios junto das novas gerações quando se revelam curiosas.

A sessão tem a duração aproximada de 120 minutos, dirige-se ao público em geral e tem entrada gratuita, com lotação limitada.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, bem como a sua conta no instagram (cineteatrolouletano), existindo também a possibilidade de consulta do website www.festivalveraoazul.com. A compra de ingressos pode fazer-se nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/

O Cine-Teatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé e está integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.