Cineclube de Faro apresenta filme “Pedro, o Louco” esta noite, ao ar livre

A curta-metragem portuguesa “Plant in My Head”, de Pedro Maia, e o filme “Pedro, o Louco”, de Jean-Luc Godard, são a combinação desta noite, no Jardim da Alameda, para a segunda exibição ao ar livre do Cineclube de Faro.

Com início na passada segunda-feira, a “Mostra de Cinema ao Ar Livre” do Cineclube apresenta filmes sonantes ou filmes oscarizados do ano corrente ou do último ano. Com exibições às 22:00, todas as segundas e quintas-feiras, o evento vai durar até meados de setembro.

A exibição de cada noite consiste na sessão dupla de uma curta-metragem, de animação ou de imagem fotográfica, de origem ou coprodução portuguesa em diálogo com uma longa-metragem que a sucede.

A combinação desta noite consta da curta-metragem “Plant in My Head” de Pedro Maia, descrita como “um filme sobre perder alguém que amamos” pela agência Curtas, e pelo filme “Pedro, o louco” (Pierrot le Fou) do cineasta francês, Jean-Luc Godard, com a sinopse: “No dia em que Ferdinand perde o emprego reencontra Marianne, uma jovem que um dia amou. Cansado da sua existência, decide recomeçar a sua vida com ela. Mas a viagem romântica, depressa se torna numa trama de paixão, perseguição e violência.”

A bilheteira abre às 21:00, as portas às 21:30 e a sessão começa às 22:00.

A sessão seguinte, segunda-feira, dia 17, será nos claustros do Museu Municipal de Faro, com a combinação da curta “Maré” de Joana Rosa Bragança e do filme “La Pointe Courte” de Agnês Varda.

O resto da programação será novamente no Jardim da Alameda com as sessões duplas de “Outono” e “O que arde” a dia 20, cine-concerto “Surdina” e “Tó Trips” dia 24, “Sol Negro” e “O Paraíso, provavelmente” dia 27, “Circo do amor” e “A estrada” dia 31, “Abraço ao do vento” e “Ilha dos cães” dia 3 de setembro, “Within” e “Judy” dia 7, “A glória de fazer cinema em Portugal” e “Lumière: a aventura começa” dia 10.