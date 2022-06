Cineclube de Tavira vai ter mês e meio cheio de filmes históricos

O Cineclube de Tavira regressa com a 22 ª Edição da Mostra de Cinema ao ar livre de Tavira (de 15 de Julho a 28 de Agosto, todas as Sextas, Sábados e Domingos).

A programação encontra-se disponível na página web do Cineclube, de acordo com a organização.

Dada as experiências dos dois últimos anos, e para facilitar a entrada do público, continua o sistema Ticketline.



Já se encontram à venda os bilhetes na plataforma ticketline:https://ticketline.pt/pt/evento/mostra-ao-ar-livre-cinema22-65693 Se quiser ser sócio/a ou renovar o seu cartão, escreva ao mail: [email protected] .Se quiser ser voluntário/a, por favor, preencha este formulário: https://acortar.link/



Fri/sexta — 15/07/2022 — 21h30MADRES PARALELAS

(PARALLEL MOTHERS) Realização e Argumento: Pedro AlmodóvarFotografia: José Luis AlcaineCom: Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón Drama/2021/120minV.O Espanhol/Legendas em PT/EN SubtitlesPT_ Janis e Ana conhecem-se num quarto de uma maternidade, quando estão prestes a dar à luz. As poucas palavras que trocam nestas horas irão criar uma ligação muito estreita entre as duas, que o acaso se empenhará em desenvolver de forma tão decisiva que mudará a vida de ambas.Prémios da Academia (Oscars) – Nomeado a Melhor Filme Internacional e Melhor Actor***EN_Two women, Janis and Ana, coincide in a hospital room where they are going to give birth. The few words they exchange in these hours will create a very close link between the two, which chance will undertake to develop in such a decisive way that it will change the lives of both.Prémios da Academia (Oscars) – Nomeado a Melhor Filme Internacional e Melhor Actor



Sat/sábado — 16/07/2022 — 21h30A PIOR PESSOA DO MUNDO

(THE WORST PERSON IN THE WORLD) Realização: Joachim TrierArgumento: Joachim Trier e Eskil VogtFotografia: Kasper TuxenCom: Renate Reinsve, Anders Danielsen Li, Maria Grazia Di Me, Herbert Nordrum Comédia Dramática/NO,SE, DK, FR/2021/127 minV.O Noruego /Legendas em PT/EN SubtitlesPT_Uma dramédia moderna sobre a busca do amor e o seu significado na Oslo contemporânea. Narra quatro anos na vida de Julie, uma jovem mulher a navegar as águas turbulentas da sua vida amorosa e a lutar para encontrar o seu caminho profissional, o que a leva a ver quem ela realmente é.Festival de Cannes – Prémio Melhor Actriz; Festival de Cannes – Nomeado à Palme d’Or; Prémios da Academia (Oscars) – Nomeado a Melhor Filme Internacional e Melhor Argumento***EN_A modern dramedy about the quest for love and meaning in contemporary Oslo. The chronicles of four years in the life of Julie, a young woman who navigates the troubled waters of her love life and struggles to find her career path, leading her to take a realistic look at who she really isFestival de Cannes – Prémio Melhor Actriz; Festival de Cannes – Nomeado à Palme d’Or; Prémios da Academia (Oscars) – Nomeado a Melhor Filme Internacional e Melhor Argumento



Sun/domingo — 17/07/2022 — 21h30LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS

(THE CORDILLERA OF DREAMS) Realização e Argumento: Patricio Guzmán Fotografia: Samuel Lahu Doc/FR, CL/ 2019/84 min V.O. Espanhol, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_Patricio Guzmán deixou o Chile há mais de 40 anos desde a tomada de poder da ditadura militar. Filme que faz parte da trilogia Nostalgia da Luz (2010) e O Botão de Nácar (2015), onde mistura História com a fantástica natureza do Chile. Festival de Cannes – L’OEil d’or Melhor filme documental; Chicago International Film Festival – Nomeado a Melhor filme Documental; César Awards – Nomeado a Melhor Filme Documental ***EN_Patricio Guzmán left Chile more than 40 years ago when the military dictatorship took over the government. History mixed with Chile’s fantastic nature. It is part of the trilogy “Nostalgia of Light” (2010) and “The Nacre Button” (2015). Festival de Cannes – L’OEil d’or Melhor filme documental; Chicago International Film Festival – Nomeado a Melhor filme Documental; César Awards – Nomeado a Melhor Filme Documental



Fri/sexta — 22/07/2022 — 21h30UN MONDE/RECREIO

(PLAYGROUND) Realização e Argumento: Laura Wandel Fotografia: Frédéric NoirhommeCom Maya Vanderbeque, Günter Duret, Lena Girard Voss Drama/ BE/2021/72 min V.O. Francês, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_Quando Nora testemunha que Abel é intimidado por outras crianças, ela apressa-se a protegê-lo. Mas Abel obriga-a a permanecer em silêncio. Apanhada num conflito de lealdade, Nora tenta encontrar o seu lugar, dividida entre o mundo das crianças e o dos adultos. Tão honesto quanto empático, Un Monde (Recreio, em Portugal) apresenta uma visão sensível mas contundente da vida das crianças na escola primária.Festival de Cannes – Prémio FIPRESCI Un Certain Regard; London Film Festival – Melhor primeiro filme; Crossing Europe Film Festival – Melhor filme***EN_When Nora witnesses Abel being bullied by other kids, she rushes to protect him. But Abel forces her to remain silent. Caught in a conflict of loyalty, Nora tries to find her place, torn between children’s and adult’s worlds. As honest as it is empathetic, Un Monde (internacional title, Playground) presents a sensitive yet hard-hitting child’s-eye view of life in elementary school.Festival de Cannes – Prémio FIPRESCI Un Certain Regard; London Film Festival – Melhor primeiro filme; Crossing Europe Film Festival – Melhor filme



Sat/sábado — 23/07/2022 — 21h30FRANCE

Realização e Argumento: Bruno Dumont Fotografia: David ChambilleCom Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay Comédia Dramática/ FR,IT, BE,DE/2021/134 min V.O. Francês, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_France é um drama satírico ambientado no Paris contemporâneo, onde assistimos à tomada de consciência da protagonista, provocada por um acidente banal de tráfico. Como um véu que se rasga, revela a verdade sobre a personagem (Léa Seydoux) e sobre o seu próprio país. France é, ao mesmo tempo, o retrato de uma jornalista de televisão, de um país, França, e de um sistema, o dos meios de comunicação social.Prémios: Festival de Cannes – Nomeado a Melhor Filme; Cahiers du Cinéma – Top 10 Film Award Melhor Filme; Prémios César – Nomeado a Melhor Actriz ***EN_France is a satirical drama set in contemporary Paris. A realisation triggered by a banal traffic accident, like a veil that rips and exposes the naked truth about ourselves and our country. France is all at once the portrayal of an anchorwoman (Léa Seydoux), of a country, and of the media. Prémios: Festival de Cannes – Nomeado a Melhor Filme; Cahiers du Cinéma – Top 10 Film Award Melhor Filme; Prémios César – Nomeado a Melhor Actriz



Sun/domingo — 24/07/2022 — 21h30DESTELLO BRAVÍO

(MIGHTY FLASH) COM A PRESENÇA DA REALIZADORA, AINHOA RODRÍGUEZQ&A WITH THE DIRECTOR, AINHOA RODRÍGUEZ Realização e Argumento: Ainhoa RodríguezFotografia: Willy JáureguiCom Guadalupe Gutiérrez, Carmen Valverde, Isabel Mendoza Drama/ES/ 2021/98 min V.O. Espanhol, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_As mulheres de uma pequena localidade rural assolada pelo despovoamento, vivem entre a apatia do seu dia-a-dia onde nada parece acontecer e um profundo desejo de experiências libertadoras. Tem, ao mesmo tempo, toques de suspense, surrealismo rural, realismo social e um estilo de humor muito muito interessante.Festival de Roterdão – Nomeado a Melhor Filme; Festival de Málaga – Biznaga de Plata; Festival de San Sebastián – Prémio Dunia Ayaso ***EN_The women of a small rural town, suspended in time and whipped by depopulation, live between the apathy of their daily life where nothing extraordinary happens and a deep desire for liberating experiences. It is laced with touches of suspense, rural surrealism, social realism and a very interesting style of humour.Festival de Roterdão – Nomeado a Melhor Filme; Festival de Málaga – Biznaga de Plata; Festival de San Sebastián – Prémio Dunia Ayaso



Fri/sexta — 5/08/2022 — 21h30TUDO EM TODO LUGAR AO MESMO TEMPO

(EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE) Realização e Argumento: Dan Kwan & Daniel ScheinertFotografia: Larkin SeipleCom Michelle Yeoh, Stephanie Hsu Comédia Dramática/EUA/ 2022/132 min V.O. Inglês, Legendas em PT PT_Uma imigrante chinesa envolve-se numa louca aventura, onde só ela pode salvar o mundo explorando outros universos que se ligam com as vidas que ela poderia ter vivido.SXSW Film Festival Prémio Adobe Editing; Prémios da Academia (Oscars, 2023) – 9 Nominações ***EN_A Chinese immigrant is swept up in an insane adventure, where she alone can save the world by exploring other universes and connecting with the lives she could have led.SXSW Film Festival Prémio Adobe Editing; Prémios da Academia (Oscars, 2023) – 9 Nominações



Sat/sábado — 6/08/2022 — 21h30A CHIARA

Realização e Argumento: Jonas Carpignano; Fotografia: Tim Curtin; Com Swamy Rotolo, Grecia Rotolo, Claudio Rotolo, Pio Amato Drama/IT, FR/2021/121 min V.O. Italiano, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_No 18º aniversário de Giulia, o pai desaparece. Apesar das palavras tranquilizadoras de Carmela, a filha Chiara, de 15 anos, decide investigar as verdadeiras causas do desaparecimento do pai. À medida que se aproxima da verdade, é obrigada a decidir que tipo de futuro quer para si própria. Jonas Carpignano encerra a sua “Gioia Tauro trilogia” com um filme a meio caminho entre o documentário e a ficção.Festival de Cannes – Prémio Label Europa Cinemas; Festival Internacional de Cinema de Estocolmo – Melhor Fotografia; Festival de Cinema de Zurique – Golden Eye Melhor Filme Internacional***EN_Giulia´s 18th birthday. It is a happy occasion, but everything changes the next day when the father disappears. Chiara, unconvinced by the cover story, starts to investigate. As she gets closer to the truth, she is forced to decide what kind of future she wants for herself. Jonas Carpignano closes his “Gioia Tauro trilogy” with a film halfway between documentary and fiction.Festival de Cannes – Prémio Label Europa Cinemas; Festival Internacional de Cinema de Estocolmo – Melhor Fotografia; Festival de Cinema de Zurique – Golden Eye Melhor Filme Internacional



Sun/domingo — 7/08/2022 — 21h30PERANTE O TEU ROSTO

(IN FRONT OF YOUR FACE) Realização e Argumento: Hong Sang-sooFotografia: Hong Sang-soo Com Lee Hye-young, Cho Yun-jee, Kwon Hae-hyo Drama/KR/2021/85 min V.O. Coreano, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_O pequeno é bonito e luminoso. Um filme extremamente subtil, narra um dia na vida de uma actriz que decide voltar para o Japão. Tal como se apresentam alguns detalhes na vida de Sangok (um derrame na sua blusa, um encontro na sua casa de infância), torna-se claro que há muitas coisas que ela não está a revelar…

Festival Internacional de Gijón – Albar Prémio especial do Júri; Cine21- Prémio Melhor Filme do Ano ***EN_Small is beautiful and luminous. A film easily overlooked due to its subtlety, it recounts a day in the life of an actress (Sangok) who decides to go back to Japan. As the details of Sangok’s day accrue (a spill on her blouse, an encounter at her childhood home), it becomes clear that there is much she is not revealing…Festival Internacional de Gijón – Albar Prémio especial do Júri; Cine21- Prémio Melhor Filme do Ano



Fri/sexta — 12/08/2022 — 21h30COMÍCIOS DE AMOR

(LOVE MEETINGS)CENTENÁRIO PASOLINI Realização: Pier Paolo PasoliniFotografia: Mario Bernardo, Tonino Delli ColliCom Alberto Moravia, Cesare Musatti, Lello Bersani Doc/IT/1964/92 minV.O. Italiano, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_Pasolini veste o uniforme de cineasta de guerrilha, saindo à rua de microfone na mão, para falar de sexo. Um documentário inusitado de um criador que sempre apostou em desafiar os limites e convenções da linguagem cinematográfica.Festival Internacional de Berlim (1982); Festival Internacional de Cinema de Locarno (1964, 1987, 2020) ***Pasolini wears the uniform of a guerrilla filmmaker, going out into the street, microphone in hand, to talk about sex. An unusual documentary subject by a creator eternally bent on challenging the limits and conventions of the cinematographic language.Festival Internacional de Berlim (1982); Festival Internacional de Cinema de Locarno (1964, 1987, 2020)



Sat/sábado — 13/08/2022 — 21h30EMA

Realização: Pablo LarraínArgumento: Guillermo Calderón e Alejandro MorenoFotografia: Sergio ArmstrongCom Mariana Di Girolamo, Gael Garcia Bernal, Paola Giannini Comédia Romântica/CL/2019/124 min V.O. Espanhol, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_Um incidente transtorna a vida familiar e o casamento tempestuoso de Ema, uma bailarina de reggaeton com um coreógrafo. A partir de aí, Ema parte para uma odisseia de libertação pessoal, neste drama incendiário sobre arte, desejo e a família moderna.Prémios: Festival de Veneza – UNIMED; Festival de Cinema de Miami – Melhor Banda Sonora***EN_After a shocking incident upends her family life and marriage to a tempestuous choreographer, Ema, a reggaeton dancer, sets out on an odyssey of personal liberation, in this incendiary drama about art, desire, and the modern family.Prémios: Festival de Veneza – UNIMED; Festival de Cinema de Miami – Melhor Banda Sonora



Sun/domingo — 14/08/2022 — 21h30PETITE MAMAN Realização e Argumento: Céline Sciamma Fotografia: Claire Mathon Com Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse Drama, Fantasia/FR/2021/72 min V.O. Francês, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_Nelly acaba de perder sua avó e está a ajudar os seus pais a limpar a casa de infância de sua mãe. Ela explora a casa e o bosque ao redor. Um dia, ela conhece uma menina de sua idade construindo uma casa na árvore. O que se segue é uma terna história de luto, memória e ligação da infância.Prémios BAFTA – Nomeado a Melhor Filme em Língua Não Inglesa; Festival Internacional de Berlim – Nomeado ao Golden Berlin Bear; Festival Internacional Mar del Plata – Melhor Fotografia***EN_Nelly has just lost her grandmother and is helping her parents clean out her mother’s childhood home. She explores the house and the surrounding woods. One day she meets a girl her same age building a treehouse. What follows is a tender tale of childhood grief, memory and connection.Prémios BAFTA – Nomeado a Melhor Filme em Língua Não Inglesa; Festival Internacional de Berlim – Nomeado ao Golden Berlin Bear; Festival Internacional Mar del Plata – Melhor Fotografia



Fri/sexta — 19/08/2022 — 21h30LINGUI

Realização e Argumento: Mahamat Saleh HarounFotografia: Mathieu GiombiniCom Achouackh Abakar Souleymane, Rihane Khalil Alio, Youssouf Djaoro Drama/FR,Chad,BL/2021/87 min V.O. Francês, Árabe, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_Amina, uma muçulmana praticante, vive com a sua filha Maria de 15 anos. Quando Amina fica a saber que Maria está grávida e quer abortar a criança, enfrenta uma situação impossível num país onde o aborto é ilegal e moralmente condenado.Prémios: Festival de Cannes – Nomeado à Palme d’Or; Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles – Melhor Filme em Língua não Inglesa***EN_Amina, a practicing Muslim, lives with her daughter, 15-year-old Maria. When Amina learns Maria is pregnant and wants to abort the child, they face an impossible situation in a country where abortion is ilegal and morally condemned.Prémios: Festival de Cannes – Nomeado à Palme d’Or; Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles – Melhor Filme em Língua não Inglesa



Sat/sábado — 20/08/2022 — 21h30LA ODISEA DE LOS GILES

(HEROIC LOSERS) Realização: Sebastián BorenszteinArgumento: Eduardo Sacheri, Sebastián BorenszteinFotografia: Rodrigo PulpeiroCom: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás Drama, Aventura/AR/2019/116 min V.O. Espanhol, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_Estamos na época do Corralito. Um grupo de vizinhos que viu como desaparecia o seu sonho de criar uma cooperativa, decide idear um plano para recuperar todo o dinheiro que repentinamente desapareceu do banco.Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Argentina – Melhor Actriz Secundária; Cinema Brasil- Melhor Filme Ibero-Americano; Prémios Goya – Melhor Filme Ibero-Americano***EN_In times of the infamous Argentinian Corralito, the neighbors in a little town make a plan to recover the money they lost after learning that their bank manager and a corrupt lawyer have stolen it.Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Argentina – Melhor Actriz Secundária; Cinema Brasil- Melhor Filme Ibero-Americano; Prémios Goya – Melhor Filme Ibero-Americano



Sun/domingo — 21/08/2022 — 21h30VACA

(COW) Realização: Andrea ArnoldFotografia: Magda KowalczykCom: voz de Lin Gallagher Documentário/RU/2021/94 min V.O. Inglês, Legendas em PTPT_Este filme convida-nos a contemplar as vacas, a aproximar-nos delas, ver a sua beleza e os desafios das suas vidas. Não de uma forma romântica, mas de uma forma real. É um filme sobre a realidade de uma vaca desde o pastoreio em campos verdes até ao parto, a produção de leite e tudo o que se encontra entre eles.Festival de Cannes – Nomeado ao Golden Eye; Festival Internacional de cinema de Atenas -Melhor Documentário; BAFTA – Nomeado a Melhor Documentário***EN_This film invites us to contemplate cows, to get close to them, to see their beauty and the challenges of their lives. Not in a romantic way, but in a real way. It is a film about the reality of a cow, from grazing in green fields to giving birth, making milk and everything in between.Festival de Cannes – Nomeado ao Golden Eye; Festival Internacional de cinema de Atenas -Melhor Documentário; BAFTA – Nomeado a Melhor Documentário





Fri/sexta — 26/08/2022 — 21h30PASSARINHOS E PASSARÕES

(THE HAWKS AND THE SPARROWS)CENTENÁRIO PASOLINI Realização e Argumento: Pier Paolo PasoliniFotografia Mario Bernardo, Tonino Delli ColliCom: Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi Comédia, Fantasia/IT/1966/89 min V.O. Italiano, Legendas em PT/EN SubtitlesPT_Totò e o seu filho Ninetto andam à deriva numa estrada em Itália quando encontram um corvo que fala. Considerado como o filme mais “vulnerável, mais delicado e mais secreto”, é um dos mais divertidos de Pasolini.Festival de Cannes – Nomeado à Palma d’Ouro (1966); Festival de Berlim (1988), Italian National Syndicate of Film Journalists – Prémio Melhor Actor, Nomeado a Melhor Realizador, Melhor Argumento e Melhor Música (1967)***EN_Totò and his son Ninetto are drifting along a road in Italy when they meet a speaking crow. Considered Pasolini’s “most vulnerable, most delicate and most secret” as well as being one of his most funny films.Festival de Cannes – Nomeado à Palma d’Ouro (1966); Festival de Berlim (1988), Italian National Syndicate of Film Journalists – Prémio Melhor Actor, Nomeado a Melhor Realizador, Melhor Argumento e Melhor Música (1967)