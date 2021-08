Cinema ao ar livre invade São Brás de Alportel em agosto

Em agosto a magia da sétima arte promete invadir o município de São Brás de Alportel com sessões de cinema ao ar livre para toda a família em diferentes espaços públicos do concelho, anunciou o município, reiterando um anúncio já feito pela associação Cinema Lua, com sede no concelho.

Resultante da parceria entre o município e o Cinema Lua – Associação Cultural, o Ciclo de Cinema “Melhores Filmes de Sempre” apresenta duas sessões itinerantes nos dias 13 e 27 de agosto, reservando ainda para dia 15 uma sessão inovadora de Cinema Insuflável, organizada com o apoio institucional do Ministério da Cultura e da Câmara Municipal.

Nesta sexta-feira 13, a sorte será lançada no emblemático Jardim da Verbena, em pleno coração do antigo burgo são-brasense, pelas 21h30 para recordar “Amigos Improváveis”, um filme centrado na relação entre um multimilionário tetraplégico e o seu peculiar auxiliar de enfermagem. Um filme inspirado em histórias reais, cujo lucro foi doado, em grande parte, a uma associação de ajuda a deficientes motores.

