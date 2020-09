Cinema: Curtas de Vila do Conde exibe competição em Faro

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A competição nacional da 28ª edição do Curtas de Vila do Conde terá este ano uma “secção” algarvia, em Faro, entre 6 e 10 de outubro, anunciou hoje a organização do festival.

Segundo os organizadores, já está fechada a programação para esta edição, com um total de 261 filmes, que marcarão as várias secções do festival que, este ano, terá como novidade a introdução de Faro como cidade de exibição de algumas películas.

Uma decisão que “reafirma o compromisso do festival com a sala de cinema e com o apoio à produção nacional e ao formato da curta-metragem como espaço de descoberta e experimentação.

O Curtas integrará, assim, uma selecção de 17 obras de animação, ficção e documentário, que se mostra fiel na procura e descoberta do que de melhor se vai produzindo em Portugal. Sandro Aguilar, Cláudia Varejão, Carlos Conceição, Pedro Peralta, Patrick Mendes, João Rosas, Filipa César, Alexandra Ramires, Natália Azevedo Andrade, Denise Fernandes, Diogo Salgado, Luís Costa, Igor Dimitri, Nuno Baltazar, Catarina Romano, Inês Nunes e Eduardo Brito são os realizadores seleccionados.

As sessões da competição nacional terão lugar no Auditório do Instituto Português dos Desporto e Juventude de Faro pelas 21:30.

No ano em que se assinalam os 20 anos da Agência da Curta Metragem, o festival integrará ainda o lançamento de um livro que traça um olhar pelas últimas duas décadas de cinema português:

Reframing Portuguese Cinema in the 21st Century conta com os contributos de uma dezena programadores e críticos de cinema, analisando tendências, transformações e o trabalho de diversos cineastas portugueses.

A programação total do evento poderá ser consultada no programa disponível aqui