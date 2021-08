Cinema na rua regressa a Cacela Velha com documentários

As sessões de cinema nas ruas de Cacela Velha, no concelho de Vila Real de Santo António, estão de regresso entre 27 de agosto e 10 de setembro com alguns dos melhores documentários da atualidade, anunciou o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.

Com a colaboração do Cineclube de Faro e no âmbito do projeto Bezaranha – Programação Cultural em Rede, o Cemitério Antigo de Cacela Velha recebe a 27 de agosto, pelas 21:30, a sessão de “Honeyland – A Terra do Mel” de Tamara Kotevska.

Em setembro, no dia 3 será exibido “O Movimento das Coisas” de Manuela Serra enquanto a dia 10 será a vez de “A Cordilheira dos Sonhos” de Patricio Guzmán.

A entrada nas sessões é livre, mas com lugares reservados online, cujos bilhetes devem ser levantados na entrada do recinto com 20 minutos de antecedência.

PUB