Cineteatro de São Brás de Alportel já tem selo Clean & Safe

PUB

O Cineteatro São Brás já tem o selo “Clean & Safe” do Turismo de Portugal e será assegurado o distanciamento social nas sessões com uma fila à frente, uma fila atrás e dois lugares vagos entre cada espectador ou grupo de espectadores, anunciou o município.

Os bilhetes poderão ser adquiridos na bilheteira do Cineteatro no dia da sessão a partir das 18:00 e as reservas poderão ser efetuadas por telefone ou presencialmente na Galeria Municipal de São Brás de Alportel.

O telefone é o 289 840 211, com os seguintes horários: 2ª feira 14:00 -17:00 / 3ª a 6ª 09:30-13:00_14:00-17:30 / Sábado 09:30-13:00.