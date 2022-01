Cineteatro Louletano apresenta a sua programação para 2022

O primeiro trimestre de 2022 promete trazer a Loulé grande eventos nas áreas da música, teatro, cinema, dança e performance.

Para abrir o cartaz musical, a 16 de janeiro, os GNR atuam em Loulé para o concerto “41”, que celebra os quarenta anos da banda nortenha.

No teatro, a atriz Sara Barata Belo, conhecida pelo seu trabalho em teatro, cinema e televisão, traz a Loulé, nos dias 14 e 15 de janeiro, a peça “Cochinchina”, uma adaptação livre da obra de Afonso Cruz “Princípio de Karenina”.

Na dança, a 27 de janeiro, José Laginha e Marlene Vilhena do DeVIR/CAPa estreiam no Cineteatro “um pedido – por favor, dê-me um exemplar de deus”.

E por fim, a fechar janeiro, o dia 29 será marcado pelo concerto da pianista Joana Gama, com “There’s no knowing”, música derivada da banda sonora para a série “Cassandra”, da RTP, numa coprodução do Cineteatro Louletano.

Em fevereiro, a programação abre no dia 1, Dia da Cidade de Loulé, com um concerto de Rodrigo Leão, acompanhado por um coro juvenil com crianças de Loulé, no ciclo “O longe é Aqui”.

Segue-se, a 5 de fevereiro, “Anesthetize”, de Maurícia Neves, uma peça de dança irreverente, ambígua e misteriosa, que junta conceitos como zombificação, vortex, alienação e mycelium, explorando a ideia de um estado meditativo com ciclos repetitivos de movimentos e gestos.

Ainda em fevereiro, a 18, na área da dança, o Cineteatro recebe uma peça “Cabraquimera”, de Catarina Miranda,

A 20 de fevereiro regressam “Concertos para Bebés” pela mão da Companhia Musicalmente.

No fim do mês, a 26, volta o teatro com “Uma Peça Feliz e Direta Sobre a Tristeza”, de Joana Pupo e Jaime Mears.

Março, o último mês do trimestre, tem Dino d’Santiago como cabeça de cartaz, com a estreia nacional no Cineteatro Louletano, a 20, do seu novo álbum. Ainda em março, para assinalar o Dia Internacional da Mulher, a cantora Márcia estreia-se a sul.

Entre 8 e 19, estará e cena a segunda parte da Residência “Mulheres Andantes”, pela Companhia Caótica, oficina liderada por Susana Alves e Caroline Bergeron.

Março traz também de volta o “Festival Tanto Mar”, promovido pela Associação Folha de Medronho, entre 17 e 19, com uma programação a anunciar brevemente que junta os fazedores de teatro dos países falantes de português.

Também em março, chega “Aldebarã”, no dia 23, uma peça pela Companhia Terra Amarela.

O trimestre cultural finaliza no dia 27, com uma peça de teatro futurista – “Aquário”, de Marlene Barreto.

O Cineteatro Louletano está credenciado pela Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses e integra a Rede de Programação Acessível, proporcionando espetáculos com interpretação de Língua Gestual Portuguesa para surdos e outros com audiodescrição, para pessoas cegas ou com deficiência visual.

O Cineteatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé e é também um dos promotores da Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e da Rede 5 Sentidos.