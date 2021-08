Cineteatro Louletano apresenta programação de setembro

A nova temporada do Cineteatro Louletano começa em setembro, com uma programação que tem início no dia 11 com uma peça de teatro, anunciou a autarquia.

Nesse dia, sobe ao palco a peça “Catarina e a beleza de matar fascistas”, de Tiago Rodrigues, com a participação da atriz Sara Barros Leitão.

De 11 a 25 de setembro, em Loulé e Alte, vai decorrer mais uma edição do Festival de Objetivos e Marionetas & Outros Comeres, no exterior, com direção artística da Companhia de Teatro do Algarve.

Já a 12 de setembro, sobe ao palco o pianista Júlio Resende para apresentar o álbum “Júlio Resende Fado Jazz Ensemble”.

No dia 18, chega a Loulé o espetáculo do grupo “Dançando com a Diferença”, enquanto no dia seguinte é a vez de “Vandalus”, um dos concertos Al Mutamid.

A 23 de setembro é a vez da Companhia Maior apresentar “O Lugar do Canto está Vazio”, uma peça de dança de Sofia Dias e Vítor Roriz. Para fechar o mês de setembro na área da dança, sobe ainda ao palco a Companhia Paulo Ribeiro com “Last”, com direção e coreografia de São Castro e António M. Cabrita, com música ao vivo do Quarteto de Cordas de Matosinhos.

