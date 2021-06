Cineteatro Louletano com jazz, teatro e formação em julho

O grande destaque para o mês de julho no Cineteatro Louletano, em Loulé, vai ser “Hamster Clown”, uma peça de teatro do encenador Ricardo Neves-Neves, com o palhaço Rui Paixão, entre os dias 16 e 18 de julho pelas 21:00, anunciou a autarquia.

Esta peça está englobada num universo retro-futurista, povoado por estátuas renascentistas, polvos gigantes, enxames de abelhas, corujas assustadores e aspiradores endiabrados, com teatro, dança e performance.

No dia 3 de julho, o palco do Cineteatro promove em Querença um concerto da Orquestra de Jazz do Algarve, em homenagem a Sophia de Mello Breyner.

É um trabalho de Hugo Alves e Luís Cunha, interpretado por Ana Rita Inácio na Fundação Manuel Viegas Guerreiro, pelas 21:00.

Entre os dias 19 e 24 de julho, o Cineteatro Louletano intervém na comunidade na área da formação, com a Companhia de Música Teatral a formar, durante seis dias, educadores de infância, professores, músicos e outros artistas, mas também o público em geral.

Através desta formação, pretende-se “vivenciar a criação e apresentação de uma experiência dirigida a famílias com bebés, bem como contactar com vários profissionais que lidam com a primeira infância em diferentes contextos, alargando o leque de conhecimentos práticos e teóricos no âmbito da intervenção artística na primeira infância”.

