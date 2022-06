Cineteatro Louletano dá as boas-vindas ao MED

Na celebração do 18.º aniversário do Festival, o Cineteatro Louletano abre as portas no dia 29 de junho, pelas 21:00, para receber o momento inaugural do MED 2022, com um espetáculo de Lina_Raül Refree.

Este arranque será feito com o projeto que junta a cantora portuguesa Lina, conhecida pelas suas interpretações do reportório de Amália Rodrigues e Raül Refree, um dos mais inovadores produtores europeus. O duo apresenta, em Loulé, aquela que é “uma nova e revolucionária perspetiva sobre o Fado”.

O bilhete para o concerto tem um custo associado de cinco euros mas para os portadores de ingressos do Festival MED (Bilhete Festival, Bilhete Diário ou Bilhete Família) a entrada é livre, limitada à lotação da sala.

Teatro de Mia Couto e José Eduardo Agualusa

O Festival MED aposta este ano no Teatro como umas das suas valências culturais que complementam a componente musical. E esta presença será assegurada ao mais alto nível, com a peça “Chovem Amores na Rua do Matador”, da autoria de duas referências da literatura africana de língua portuguesa. Este será mais um espetáculo para ver no Cineteatro Louletano, a 02 de julho, sábado, pelas 17:00.

Mia Couto e José Eduardo Agualusa (vencedor deste ano do Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários APE/CML), refletem neste conto – adaptado ao palco com dramaturgia do próprio Mia Couto – sobre o conflito entre um Moçambique periurbano.

- Publicidade -

Angelina Chavango, Horácio Guiamba, Joana Mbalango, Josefina Massango e Violeta Mbilane são os atores em palco que dão vida ao texto de Mia Couto e Agualusa. Após a peça, está prevista uma conversa com o dramaturgo Mia Couto e o encenador Vítor Gonçalves.

O bilhete para a peça custa oito euros. No entanto, os portadores de bilhete para o Festival MED (Bilhete Festival, Bilhete Diário ou Bilhete Família) beneficiam de entrada gratuita, mediante levamento de ingresso na bilheteira física (número limitado de ingressos).

Todo o programa do Festival MED 2022 disponível em: www.festivalmed.pt ou aqui.