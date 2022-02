Circuito de Motocross da Cortelha recebe Track Day em março

No próximo dia 06 de março, o Circuito de Motocross Algar – Cortelha, em pleno interior do concelho de Loulé, irá receber mais uma edição do Motocross Track Day.

Com vista a preparação do traçado para acolher o Campeonato de Motocross no dia 01 de maio, bem como possibilitar a preparação aos pilotos e praticantes da modalidade, a Associação dos Amigos da Cortelha decidiu levar a cabo este Track Day, no domingo, dia 06 de Março.

Neste dia, pilotos amadores ou federados, poderão desfrutar de um dos melhores circuitos do país, integrado em pleno interior algarvio, onde o público terá entrada livre e poderá desfrutar dos saltos e curvas que o circuito oferece.

A organização irá preparar todo o traçado, bem como proceder à rega ao longo de todo o dia, de forma a garantir as melhores condições durante o espetáculo. A juntar a tudo isto, no parque de pilotos, os visitantes poderão usufruir de um serviço de bar aberto durante todo o dia.

A organização do evento está a cargo da Associação dos Amigos da Cortelha e conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Salir, Algar, Secil Britas e Focus Photography.