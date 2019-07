Claque do Imortal de Albufeira promove 2º convívio

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

No seguimento do sucesso que foi o primeiro convívio do Imortal em 2018, este ano, a Raça Vermelha, claque do clube de Albufeira, irá organizar, no próximo dia 6 de julho (sábado), o 2º Convívio Imortal, este ano denominado “O Adepto”.

O evento pretende juntar todos os que respiram “Imortal”, sendo que o convívio tem o pontapé de saída marcado para as 15h30, com jogos de basquetebol e futebol, durante a tarde, no pavilhão desportivo de Albufeira e no campo da Palmeira, respetivamente. Às 19h20, a denominada Hora Imortal, o jantar/gala começará no restaurante Sítio do Mário que, entre outras surpresas, contará com a atuação ao vivo do fadista algarvio José Manuel Ferreira, acompanhando as suas melodias ao som das castanholas.

O ponto alto da gala será a homenagem a dois verdadeiros adeptos imortais, João Rodrigues da Cruz, sócio número 1 do Imortal DC, e José Manuel Cabrita de Jesus, mais conhecido por “Zé Alemão”, figura carismática no apoio ao Imortal.

O convívio continuará, às 23h30, no Havana Meets Jamaica, na 2ª Festa Imortal, com música ao vivo e muita diversão.