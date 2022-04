Cláudio Lima toma posse como líder do PSD/Loulé

Cláudio Lima já sucedeu a Rui Cristina na presidência da Comissão Política do PSD de Loulé, numa cerimónia de tomada de posse que decorreu no dia 2 de abril no Convento Espírito Santo, anunciou o partido.

Rui Cristina, que foi recentemente reeleito deputado à Assembleia da República, passa agora a presidir a Mesa da Assembleia de Secção.

Como vice-presidentes tomaram posse Maria de Deus Domingos e José Leal, enquanto André Dias será Tesoureiro, Martim Ventosa como secretário e João Santos, Sílvia Martins, David Coelho, Vânia Guerreiro, Acácio Costa, Rúben Santos, José Borges e Damásio Santos como vogais.

A Mesa da Assembleia de Secção é ainda composta pelo vice-presidente Pedro Rocheta e as secretárias Emília Moleiro e Elsa Pires.

A cerimónia contou ainda com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, do presidente da Comissão Política do PSD/Algarve, Cristóvão Norte e dos deputados à Assembleia da República, Luís Gomes e Ofélia Ramos.

Durante o seu discurso de tomada de posse, Cláudio Lima reconheceu que em Loulé durante a presidência de Vítor Aleixo “nem tudo o que tem sido feito, tem sido mal feito. Temos de o reconhecer, com frontalidade e humildade”, apesar de “muito poderia ter sido feito de diferente, e melhor”.

“Loulé tem todas as condições para ser o concelho liderante no Algarve. Liderante nas políticas públicas que desenvolve em termos de captação de investimento. Na qualidade de vida dos seus habitantes. Nas oportunidades oferecidas a quem escolhe este território para viver e desenvolver a sua atividade profissional. Mas infelizmente, esta não tem sido a realidade do nosso concelho. Loulé estagnou e nalgumas questões até regrediu, e muito se deve à atuação do Partido Socialista. Com tantos milhões à sua disposição, obras importantes como a conclusão da circular de Loulé, o abastecimento de água e a conclusão da rede pública de esgotos a toda a população, a construção do mercado do peixe e da fruta em Quarteira, assim como tantas outras prioridades, ficaram na gaveta, apesar de terem sido prometidas em sucessivas campanhas eleitorais”, acrescenta.

Recordando as demissões do presidente da Assembleia Municipal, Adriano Pimpão e da vereadora Heloísa Madeira, Cláudio Lima refere que “esta falta de rigor e de capacidade de concretização fizeram com que muitos daqueles que estiveram lado a lado com Vítor Aleixo desde 2013, hoje simplesmente já não estejam”.

Criticando o atual executivo socialista, o novo presidente do PSD/Loulé recorda a reforma da administração dos serviços da Câmara como “mais uma promessa falhada” que foi substituída por “uma política desenfreada de contratação, sem rumo, sem ética, e sem respeito pelas pessoas que trabalham ao serviço da Câmara. Para o Partido Socialista, a palavra de ordem é nivelar por baixo, em vez de premiar quem mais se dedica, deixando assim os funcionários órfãos de uma liderança capaz de resolver os seus principais desafios”.

Para os próximos quatro anos, Cláudio Lima acredita ser “o tempo necessário para preparar o partido para o seu principal desafio a nível local: as eleições autárquicas de 2025”.

“É tempo de preparar o futuro do nosso Concelho, com vista ao arranque de um novo ciclo político liderado pelo Partido Social Democrata, o único capaz de disputar eleições e dar garantias de estabilidade governativa, e assim devolver a esperança aos Louletanos que aspiram a uma melhor qualidade de vida”, finaliza.