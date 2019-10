“Clowns” no Teatro Experimental de Lagos

A peça “Clowns”, estará em cena no Teatro Experimental de Lagos,

nos próximos dias 25, 26 e 27 de outubro, às 16h00, com a direção e encenação de

Giacomo Scalisi, e realizada pelos artistas Enano, Leo Lobo e Tosta Mista. Um

espetáculo onde as personagens refletem sobre a dicotomia de identidades entre

o homem e o artista, o universo íntimo do homem por detrás da máscara de clown.

Uma peça de teatro de três artistas que vivem no sudoeste alentejano e costa vicentina, com nacionalidades diferentes e que se encontram com Giacomo Scalisi para questionar o que significa ser clown atualmente. Os três clowns têm sotaques distintos: o espanhol Enano, o português Leo Lobo e o alemão Tosta Mista – O Malabarista. Giacomo, o encenador italiano olhou para esta coincidência como uma oportunidade única de sondar o mundo singular do homem por detrás da pintura de palhaço.

“Ele, que nunca simpatizara com palhaços em geral, decide pôr-se à prova. E com esse fôlego dá um passo em frente e desafia Enano, Leo e Tosta Mista a abandonarem tudo o que sabem sobre a sua arte e confiarem nele para crescerem juntos em direcção a um lugar novo. O horizonte seria o encontro com o seu homem-artista numa linguagem performativa estranha ao seu universo. E eles aceitaram. Após longas horas a desfiarem memórias, desejos, receios, poesias e éticas, o italiano, o português, o espanhol e o alemão chegam a um estado puro e fazem nascer Clowns” explica a organização.

Um espetáculo com a duração de 1h15, bilhetes de criança dos 6 aos 11 anos será 5€, os restantes bilhetes será 7€.

Para mais informações e reservas: (+351) 962 512 133 / associacaotel@gmail.com