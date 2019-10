Club Farense apresenta Livro e Copo de Jazz

O Club Farense irá organizar dois eventos culturais, na próxima sexta, dia 25 de outubro, pelas 18h00 será a apresentação do livro «A Princesa do Índico», de Pedro Inocêncio. No Domingo, dia 27, pelas 18h00, será a atuação do grupo de jazz «Betty & The Boopers».

O livro, «A Princesa do Índico», é um romance do Algarvio Pedro Inocêncio, que será apresentado no Clube Farense pelo Dr José Cruz e por Dra Margarida Vasconcelos. Uma obra, cujo “amor improvável entre Pedro e Bahira será a centelha de luz e inspiração vulcânica para uma mudança que se impõe no mundo! A Princesa do Índico é um extraordinário romance, que embalará o leitor entre o quadro idílico de um oceano prateado e a imagem incómoda da escravidão em massa (…)”, refere a organização.

No domingo, haverá um momento de Copo de Jazz/Glass of Jazz, com um espetáculo realizado por «Betty & The Boopers», interpretando temas tradicionais de Jazz dos cancioneiros Norte Americano e Europeu. O grupo é constituído por quatro elementos: Betty M. , Voz e Violino; Pedro Gil, Guitarra; Paulo Matos (StraK), Contrabaixo; João Melro, Bateria.