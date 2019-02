Clube de Artes Marciais de Altura apurado para Campeonato Nacional de Judo

O atleta Gonçalo Antunes, na categoria de juniores (+100 quilos), do Clube de Artes Marciais de Altura (C.A.M.A.), apurou-se para o Campeonato Nacional de Judo, que decorre já no dia 2 de março, em Odivelas.

O apuramento do atleta aconteceu no Campeonato Zonal de cadetes e juniores, no passado dia 19 de janeiro, no Pinhal Novo. O C.A.M.A. participou também com mais três atletas, que também terminaram a prova com mérito: João Claro (júnior -73 quilos), Daniel Burry (cadete -60 quilos) e Luís Marreiros (cadete -55 quilos). O mestre Reinaldo Aquilino mostrou-se orgulhoso dos seus atletas e referiu que todos estão de parabéns, reforçando o valor do esforço, empenho e compromisso que têm demonstrado para com as artes marciais.

“O clube tem levado longe o nome de Castro Marim aos pódios nacionais e internacionais, sendo uma prioridade da câmara municipal apoiar o trabalho e a dedicação dos clubes e associações do concelho, que em muito contribuem para a promoção do território”, salienta a autarquia em comunicado.