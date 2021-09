Clube de Basquete de Albufeira celebra 25.º aniversário

O Clube de Basquete de Albufeira comemora 25 anos no dia 2 de outubro com uma festa convívio no pavilhão da escola secundária, anunciou a direção.

O 25.º aniversário contará com a participação de todos os seus atletas, respetivas famílias e ex-atletas, a partir das 09:30 com uma programação diversa.

Entre as atividades previstas estão torneios de Playstation, 3X3, um concurso de três pontos, interações entre minis e séniores, insufláveis e um jogo de família.

Pelas 17:30 irá decorrer uma cerimónia protocolar com a entrega de medalhas comemorativas aos fundadores do clube, além de outras entidades.

PUB