Clube de leitura acaba de nascer em Monchique

O Clube de Leitura de Monchique (CLM) foi criado no passado mês de dezembro e já conta com duas sessões. A primeira serviu de discussão para o último livro do escritor monchiquense Eduardo Duarte, “Uma Coruja nas Ruinas”, enquanto na segunda sessão, realizada na semana passada, foi discutida a obra “Caim” de José Saramago.

Estas primeiras sessões realizaram-se no Centro de Artes e Ofícios de Monchique, mas pode ser escolhido qualquer local. Por exemplo, em fevereiro, a sessão vai ser realizada numa destilaria.

Em declarações ao JORNAL DO ALGARVE, Humberto Sério adianta que este clube nasceu a partir de um pequeno grupo de monchiquenses que gostam de ler, sendo que este grupo de amantes da leitura já conta com 25 elementos, “dos 18 aos 75 anos de idade”.

O objetivo, explica, “é ler e falar sobre os livros e tentar obter a interação com os escritores”. “Cada elemento escolhe um livro e, na sessão seguinte, fazemos a discussão do mesmo”, refere.

Humberto Sério espera ainda que este clube também possa ajudar na recuperação dos traumas do incêndio do último verão, que destruíram milhares de hectares na serra de Monchique. “Tudo o que possa ser realizado em Monchique que seja positivo, ajuda a recuperar os traumas do grave incêndio de agosto, e o nosso clube não fugirá à regra”, salienta.