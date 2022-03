Clube de Leitura de Monchique debateu obra de Bernhard Schlink

PUB

O Clube de Leitura de Monchique debateu na 25.ª sessão a obra “O Leitor”, de Bernhard Schlink, anunciou o grupo de amantes da literatura.

“O Leitor” conta a história de uma relação íntima de Michael Berg e Hanna Schmitz, com o autor a colocar em confronto as gerações da guerra e do pós-guerra.

“Hanna tem dois segredos que ocultou de Michael: o seu passado como guarda das SS e o seu analfabetismo”, refere o grupo em comunicado.

O Clube de Leitura de Monchique discutiu a relação, o erotismo, o crime, o processo, a pena, a culpa, o holocausto e o trama da obra.

Para a 26.ª sessão a escolha da obra recaiu sobre “A morte e a morte de Quincas Berro d’água”, de Jorge Amado.