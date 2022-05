Clube de Patinagem de Albufeira é Campeão Regional de Solo Dance

O Clube de Patinagem de Albufeira esteve presente no passado fim de semana, em Leiria, no Campeonato Regional de Solo Dance da Associação de Patinagem do Alentejo e Algarve, conquistando pela primeira vez para o Clube, e para a Cidade de Albufeira, o título de Campeão Regional da época de 2022, ficando em primeiro lugar em 4 equipas participantes, anunciou o clube.

Classificação dos atletas do CPA:

Catarina Besarab (Infantil) – Vice-Campeã Regional

Joana Valente (Infantil) – 4 Lugar

Luan Andrade (Infantil) – Campeão Regional

Inês Faria (Iniciado) – Campeã Regional

Inês Guerreiro (Iniciado) – Vice-Campeã Regional

Matilde Alves (Cadete) – Campeã Regional

Beatriz Gonçalves (Cadete) – 4 Lugar

Sara Gonçalves (Júnior) – Vice-Campeã Regional