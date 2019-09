Clube de Vela de Tavira comemorou 44 anos

Apesar de ter nascido com a modalidade de Vela, o Clube de Vela de Tavira que agora festejou o seu 44.º aniversário, viu num ápice outras duas modalidades, o andebol e o atletismo, chegarem e rapidamente atingirem altos patamares no Desporto Algarvio e Nacional.

No Andebol rapidamente o Clube de Vela passou a ser a maior referência da Região e no atletismo conseguiu formar muitos jovens (rapazes e raparigas) que logo começaram a dar nas vistas e a alcançar grandes feitos.

Como momentos altos do clube, destacam-se as subidas das equipas seniores masculinas e femininas ao escalão maior do andebol nacional.

Foi feita também uma aposta bem conseguida no andebol adaptado para além do triatlo onde os resultados têm sido muito positivos.

Após largos anos de ausência, o Clube de Vela vai reativar a secção de atletismo com início da captação de jovens atletas no próximo mês de outubro. No andebol, o clube está presente em todos os escalões nas duas vertentes masculina e feminina e em seniores vai tentar fazer – segundo o seu presidente – fazer um campeonato ranquilo neste regresso à 2ª Divisão Nacional.